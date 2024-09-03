Глава Башкирии рассказал, что к юбилею Уфы удалось завести ряд больших объектов

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе рассказал, что к 450-летию Уфы управленческой команде республики удалось воплотить ряд больших инфраструктурных проектов.
«Мы за период подготовки к празднику „полечили болячки“ Уфы, которых было достаточно много, и которые есть — об этом не надо забывать. Ряд больших инфраструктурных объектов завели, начал работать Восточный выезд, Дворец борьбы уже очень высоко оценили жители и гости Уфы, не знаю, есть ли в мире другой такой объект — очень насыщенный, капитало- и ресурсоемкий. Но вопросов еще много, будем двигаться дальше, решать все задачи спокойно и планомерно», — отметил руководитель региона.
Ранее Глава РБ поручил не снижать темпы развития Уфы после 450-летия.