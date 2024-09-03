Радий Хабиров поручил не снижать темпы развития Уфы после 450-летия

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил управленческой команде завершить все возводимые к 450-летию Уфы объекты.

«Мы достаточно долго к юбилею готовились, готовили ресурсы, энергию, силы, многие объекты привели в порядок. Однако хочу сказать, что на этом 450-летие не заканчивается. Во-первых, нужно завершить то, что мы людям обещали. Ну и в целом, темпы развития Уфы не надо снижать, здесь надо так же хорошо работать», — подчеркнул руководитель региона.

О том, как столица отметила праздник столетия, читайте в большом материале «Башинформа».