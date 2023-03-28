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Сегодня, 09:24

Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии реализуют федеральную программу по ремонту школ

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в соцсетях, как в республике реализуется федеральная программа по модернизации школьных зданий, которую инициировал президент России. В 2022 году по ней в республике привели в порядок 63 здания, в том числе отремонтировали и оснастили оборудованием столовые и пищеблоки в 59 школах. В этом году капремонт запланирован в 77 школах, в 74 из них уже приступили к работам.

В прошлом году на решение этой задачи республика получила из федерального бюджета 2,94 млрд рублей, в нынешнем – уже 3,6 млрд рублей. Еще 640 млн рублей выделяется из бюджета Башкирии. По каждой школе, которая вошла в план капитального ремонта на этот год, составлен план-график, ход работ – под пристальным контролем.

«На время ремонта детей переводим в другие школы. Там, где такой возможности нет, процесс обучения организовываем в других подходящих помещениях – детсадах, колледжах, домах культуры. Часть школьников будет учиться дистанционно. Понимаю, что не всегда это удобно, но прошу ребят, их родителей и учителей потерпеть временные трудности. В рабочих поездках по республике я часто прошу показать мне школы, которые отремонтировали по президентской программе – и результат всегда отличный. Устаревшие морально и физически школы преображаются до неузнаваемости», - написал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как форум «Взлетай» изменил сферу школьного образования в Башкирии.

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