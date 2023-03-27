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Сегодня, 06:57

Транспортная готовность, футбольная победа, перекрытие дороги: новости России и Башкирии к 27 марта

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Министр транспорта России Виталий Савельев доложил президенту Владимиру Путину о готовности транспортной отрасли к сезону отпусков. В частности, в этом году планируется перевезти авиатранспортом 101,2 млн пассажиров. По состоянию на март уже перевезено 13,8 млн человек, это на 416 тыс. больше, чем запланировано. Железнодорожным транспортом на юг России планируется перевезти более 11 млн пассажиров.

Как сообщает РИА Новости, сборная России по футболу обыграла команду Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче в Петербурге. Это пятый матч сборной России с тех пор, как ФИФА в начале 2022 года исключила ее из всех турниров. Команда одержала две победы (над Киргизией и Ираком) и трижды сыграла вничью (с Узбекистаном, Таджикистаном и Ираном).

Жителей Башкирии приглашают принять участие в опросе, посвященном ходу мусорной реформы. Это можно сделать на портале госуслуг.

В Уфе приступают к самой сложной части монтажа водовода на ул. Колгуевской. Здесь будут делать врезку в магистральный водопровод Кировского района. Одна из траншей для укладки труб будет проходить под дорогой, которую придется перекрыть на участке от ул. Пугачева до ул. Бакинской с 15 апреля по 31 августа 2023 года. Для местных жителей и машин экстренных служб будет организован временный проезд.

Подробнее об этих и других событиях – на сайте «Башинформа».

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