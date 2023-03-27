Рост пенсий, проверка заёмщиков, пошлины на покупки: изменения, которые ожидают россиян в апреле

В апреле россиян ждут очередные изменения в законах. Как сообщает «Российская газета», самые важные из них касаются индексации социальных пенсий, получения займов в микрофинансовых организациях, а также изменения сумм беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Пенсии вырастут

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 3,3%. Это повышение затронет свыше 4 млн человек.

МФО будут проверять заемщиков по новым правилам

Микрофинансовые организации (МФО) при оформлении онлайн-микрозаймов с 24 апреля будут обязаны проверять личность заемщика по определенным параметрам, чтобы предотвратить мошенничество при получении займов с использованием чужих персональных данных. МФО должны убедиться в подлинности паспорта заемщика, его номера телефона, проверить его кредитную историю.

Обязательная маркировка напитков

С 1 апреля начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Маркировка пива в потребительской таре будет введена чуть позже: с 1 октября 2023 года - для напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках. Обязательная маркировка должна помочь в борьбе с контрафактом.

Порог беспошлинных покупок в зарубежных магазинах снижается

С 1 апреля 2023 года отменяются повышенные нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию ЕАЭС. Для посылок нормы ввоза снижаются в пять раз: с 1000 до 200 евро. Вес посылки, доставляемой перевозчиками или пересылаемой в международных почтовых отправлениях, не должен превышать 31 кг. В основном речь идет о покупках в иностранных онлайн-магазинах.

Самостоятельно перевозить через границу в багаже можно товары на сумму не более 500 евро и весом до 25 кг. Исключение составляют воздушный транспорт, и багаж, перевозимый через границу в пешем порядке, где действуют отдельные стоимостные нормативы.

Ранее «Башинформ» сообщал о законах, вступивших в силу в марте.