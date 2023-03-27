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Вчера, 18:52

Продолжается прием заявок на второй конкурс грантов Главы Республики Башкортостан

Продолжается прием заявок на второй конкурс грантов Главы Республики Башкортостан на поддержку некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества и реализующим социально значимые проекты в 2023 году. Он проводится при софинансировании Фонда президентских грантов.

Общий бюджет конкурса превышает 160 миллионов рублей. Один проект может претендовать на сумму до трех миллионов рублей.

Как сообщал «Башинформ», к участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, которые решают актуальные социальные проблемы. К примеру, благодаря созданию коворкинг-центра для пожилых «Активный возраст» автономной некоммерческой организации «Социум+» граждане старше 60 лет будут вовлечены в предпринимательскую, спортивно-туристическую и иные виды деятельности. А Всероссийское общество глухих РБ осенью прошлого года провело Национальный чемпионат профессионального мастерства DeafSkills для 350 молодых людей с инвалидностью по слуху в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны.

Срок реализации проектов для данного конкурса составляет до 12 месяцев.

Прием заявок продолжается до 17:00 часов 30 марта.

Подробную информацию о требованиях к участникам конкурса, условиях и порядке предоставления грантов можно изучить на сайте грантыглавы102.рф (раздел «Конкурсы»)

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