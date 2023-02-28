Объявлен старт приема заявок на второй конкурс грантов Главы Республики Башкортостан для НКО

Фонд грантов Главы Республики Башкортостан объявляет о старте приема заявок на второй конкурс грантов Главы РБ для некоммерческих неправительственных организаций Республики Башкортостан, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты в 2023 году.

Заявочная кампания стартует 1 марта. Общий бюджет конкурса составляет 163 млн рублей, из которого один проект может претендовать на сумму до 3 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут НКО, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Башкортостан, которые являются юридическим лицом не менее 1 года со дня государственной регистрации и не имеют среди учредителей государственных органов, органов местного самоуправления или публично-правовых образований.

НКО должны реализовывать проекты на территории Республики Башкортостан по одному из следующих направлений:

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан;

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

Культура и искусство;

Сохранение исторической памяти;

Развитие институтов гражданского общества;

Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

Наука, образование и просвещение;

Охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания, защита животных;

Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация заполняет заявку на официальном сайте конкурса до 30 марта 2023 года 17.00 по уфимскому времени.

С положением конкурса, с подробной информацией о направлениях и тематике проектов, требованиях к участникам конкурса, условиях и порядке предоставления грантов можно ознакомиться на сайте в разделе «Конкурсы».

Конкурс проводится при софинансировании Фонда президентских грантов. В 2023 году фонд грантов Главы Республики Башкортостан проводит 5 конкурсов: два конкурса на предоставление грантов Главы РБ на развитие институтов гражданского общества, один из которых проходит в формате мини-грантов; конкурс на предоставление грантов Главы РБ на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкортостана; конкурс грантов Главы РБ в сфере молодежной политики; а также конкурс на предоставление грантов Главы РБ по поддержке социальных проектов в сфере кинематографии.