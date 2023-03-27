Паводковую ситуацию в Башкирии будут освещать ежедневно

Ситуацию с паводками на территории Башкирии будут освещать ежедневно в формате прямого эфира из Центра управления республикой на телеканале БСТ. Включения проходят в рамках передачи «Салям» по будням в 7.57.

Как отметила специалист регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям Альбина Валиева, за сутки уровень реки Ик в Ермекеевском районе поднялся на 106 сантиметров, а реки Уязы в Бижбулякском районе — на 52 сантиметра.

Подробнее о том, как Башкирия готовится к весеннему половодью, читайте в материале «Башинформа».