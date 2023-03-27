Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии превысила среднероссийские значения

Ожидаемая продолжительности жизни в Башкирии за 2022 год составила 73,01 года «против» среднероссийского показателя в 72,76 года. Такие данные приводит Росстат.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Приволжском федеральном округе за прошлый год составила 72,41 года.

Между тем к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни в России при низком варианте прогноза для мужчин составляет 71,12 лет, для женщин — 79,51. При среднем варианте прогноза ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин — 75,18 лет, для женщин — 82,69. При высоком варианте прогноза — 78,26 лет для мужчин и 84,66 лет для женщин.

Ранее в минздраве Башкирии рассказали о причинах снижения смертности в республике. Как сообщал «Башинформ», показатель смертности в 2021 году на 1000 населения составлял 16,5%, в 2022 — 12,2%. Таким образом, фиксируется снижение на 26%.

Напомним также, что в прошлом году Башкирия заняла седьмое место и вошла в десятку регионов по достижению показателя ожидаемой продолжительности жизни.