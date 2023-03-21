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Сегодня, 17:04

В минздраве Башкирии рассказали о причинах снижения смертности в республике

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии снизилась смертность среди населения. Об этом пишет министерство здравоохранения республики в телеграм-канале. По информации ведомства, показатель в 2021 году на 1000 населения составлял 16,5%, в 2022 — 12,2%. Таким образом, фиксируется снижение на 26%.

Башкирия заняла седьмое место и вошла в десятку регионов по достижению показателя ожидаемой продолжительности жизни. Тем самым республика вернулась к значениям, которые регистрировались до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» сообщила заместитель министра здравоохранения РБ Елена Галимуллина.

телеграм-канал министерства здравоохранения Башкирии
Фото:телеграм-канал министерства здравоохранения Башкирии

По словам Елены Галимуллиной, на снижение смертности в Башкирии повлияло, в первую очередь, совершенствование маршрутизации пациента. То есть пациент госпитализируется именно в то медучреждение, которое соответствует порядкам и стандартам оказания медицинской помощи именно этому больному. Во-вторых, проводится еженедельный мониторинг показателей снижения смертности в разрезе каждой медорганизации каждого участка. Полученная информация доводится до больниц и поликлиник.

«Совокупность мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи, прохождение населением медосмотров и диспансеризации также приводит к снижению смертности. В вопросе лекарственного обеспечения мы добились возможностей обеспечивать препаратами пациентов, которые перенесли острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения. В течение двух лет они бесплатно получают по программе государственной гарантии за счёт республиканского бюджета лекарства, которые дают возможность проводить профилактику осложнений после инфаркта миокарда и других заболеваний. Кроме этого, Башкирия стала одним из лучших регионов по вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Благодаря этому в республике сформировался хороший коллективный иммунитет. Поэтому в регионе наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день уровень заболеваемости этой инфекцией контролируется. То же самое касается гриппа и ОРВИ», — сказала Елена Галимуллина.

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На снижение смертности, отметила Елена Галимуллина, помимо всего перечисленного влияет и работа выездных медицинских модулей. Профилактические мероприятия, проводимые в отдалённых населённых пунктах, существенно помогли вывить хронические заболевания и вовремя направить людей на обследование. На выезде трудятся бригады врачей республиканского кардиологического центра, а также республиканской клинической больницы имени Куватова.

социальные сети Радия Хабирова
Фото:социальные сети Радия Хабирова

«Пациентов направляем и в федеральные центры и в этом нам помогает клиника Башкирского государственного медицинского университета, куда мы направляем на оказание специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи за счёт средств федерального бюджета и фонда обязательного медицинского страхования. Но хотелось бы отметить, что ответственность за здоровье лежит на самих гражданах. Каждый человек должен понимать, что врач может помочь только в острой ситуации или в хронических случаях. Но качество здоровья зависит только от самого пациента. Да, мы все можем теперь записаться на приём к врачу через портал „Госуслуги“ и „Доктор.рб“ и выслушать рекомендации специалиста. Но ведение здорового образа жизни, регулярное выполнение упражнений физкультуры, слежение за ростом и весом, диетой должно внедряться в сознание человека с юных лет. Болеть легко, а быть здоровым — это труд», — резюмировала Елена Галимуллина.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Автор:Эдуард Кускарбеков
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