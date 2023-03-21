В минздраве Башкирии рассказали о причинах снижения смертности в республике

По словам Елены Галимуллиной, на снижение смертности в Башкирии повлияло, в первую очередь, совершенствование маршрутизации пациента. То есть пациент госпитализируется именно в то медучреждение, которое соответствует порядкам и стандартам оказания медицинской помощи именно этому больному. Во-вторых, проводится еженедельный мониторинг показателей снижения смертности в разрезе каждой медорганизации каждого участка. Полученная информация доводится до больниц и поликлиник.

«Совокупность мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи, прохождение населением медосмотров и диспансеризации также приводит к снижению смертности. В вопросе лекарственного обеспечения мы добились возможностей обеспечивать препаратами пациентов, которые перенесли острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения. В течение двух лет они бесплатно получают по программе государственной гарантии за счёт республиканского бюджета лекарства, которые дают возможность проводить профилактику осложнений после инфаркта миокарда и других заболеваний. Кроме этого, Башкирия стала одним из лучших регионов по вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Благодаря этому в республике сформировался хороший коллективный иммунитет. Поэтому в регионе наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день уровень заболеваемости этой инфекцией контролируется. То же самое касается гриппа и ОРВИ», — сказала Елена Галимуллина.