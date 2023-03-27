Гидротехнические сооружения Башкирии готовы к пропуску весеннего половодья

Перед началом паводка в Башкирии проверяют состояние гидротехнических сооружений (ГТС). С учетом предложений муниципалитетов определены 22 ГТС на территории 15 районов, требующих особого внимания и проведения комиссионного обследования, 15 таких сооружений уже обследованы. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Для минимизации возможных ущербов в летне-осенний период 2022 года проведены превентивные мероприятия на общую сумму более 97 млн рублей. В частности, проведены берегоукрепительные работы на двух участках территории Караидельского и Чишминского районов, расчищено русло реки Уршак, протяженностью 2,03 км в Аургазинском районе. Кроме того, капитально отремонтированы шесть гидротехнических сооружений в Белорецком, Благоварском, Белебеевском, Кушнаренковском, Хайбуллинском, Федоровском районах республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в период паводка в зону потенциального подтопления попадут десятки тысяч домов в Башкирии.