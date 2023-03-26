Исследуя путь Салавата Юлаева. Труды ученого-историка Инги Гвоздиковой

Кандидат исторических наук Инга Гвоздикова — одна из крупнейших специалистов по исследованию жизни национального башкирского героя Салавата Юлаева и эксперт в событиях Пугачевского восстания 1773–1775 гг. Сегодня она является общепризнанным ученым-историографом, чья сфера охватывает народные движения позднего феодализма России и истоки становления многонационального народа Башкирии.

Инга Михайловна родилась 16 августа 1937 года в Краснодаре. После окончания исторического факультета МГУ имени Ломоносова в 1959-м навсегда связала свою судьбу и профессиональную деятельность с Башкирией. В республике она начала работать заведующей отделом центрального государственного архива БАССР, что позволило в полной мере постичь историографию региона.