Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
74.99
-0.92
4+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 14:21

Исследуя путь Салавата Юлаева. Труды ученого-историка Инги Гвоздиковой

соцсети телеканала "Салям"
Фото:соцсети телеканала "Салям"

Кандидат исторических наук Инга Гвоздикова — одна из крупнейших специалистов по исследованию жизни национального башкирского героя Салавата Юлаева и эксперт в событиях Пугачевского восстания 1773–1775 гг. Сегодня она является общепризнанным ученым-историографом, чья сфера охватывает народные движения позднего феодализма России и истоки становления многонационального народа Башкирии.

Инга Михайловна родилась 16 августа 1937 года в Краснодаре. После окончания исторического факультета МГУ имени Ломоносова в 1959-м навсегда связала свою судьбу и профессиональную деятельность с Башкирией. В республике она начала работать заведующей отделом центрального государственного архива БАССР, что позволило в полной мере постичь историографию региона.

соцсети музея Салавата Юлаева
соцсети музея Салавата Юлаева
Фото:соцсети музея Салавата Юлаева

С 1971 года Инга Гвоздикова — в Институте истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук, с 1973-го — ученый секретарь Южно-Уральского отделения Археологической комиссии РАН, а с 1988-го — старший научный сотрудник института.

Ее научные труды раскрывают социально-экономическое развитие Башкирии во второй половине XVIII — первой половине XIX веков, эпизоды Крестьянской войны, летописи Оренбургского и Уральского казачьих войск, освещают проблемы археографии. Все это отражено во множестве монографий, свыше 100 краеведческих и научных статьях и более 20 сборниках статей и документов.

Особняком среди работ Инги Гвоздиковой стоит амбициозный проект «Салават Юлаев. Исследование документальных источников», где на основе уникальных архивов впервые в отечественной историографии были систематизированы факты и неизвестные ранее подробности биографии знаменитого полководца и поэта. А к его 250-летию в 2004 году при активном участии Инги Гвоздиковой подготовлена персональная энциклопедия о Салавате Юлаеве, которая стала «первопроходцем» в Урало-Поволжском регионе и вторым изданием подобного уровня в России.

«Салават предстает прозорливым деятелем, сострадательным вожаком народных масс, стремившемся обеспечить справедливое общественное устройство», — рассказывает Инга Гвоздикова.
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Нельзя не отметить и опубликованную издательством «Китап» в 1999 году монографию «Башкортостан накануне и в годы Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева», посвященную сложному периоду республики.

Инга Гвоздикова — кавалер ордена Салавата Юлаева и носит высокое звание заслуженного работника культуры Башкирии. Кроме того, из рук Главы Башкирии Радия Хабирова Инга Гвоздикова в октябре 2022 года получила орден Дружбы народов. О ней также снят выпуск видеоальманаха ЦУР республики и телеканала БСТ «Повод гордиться».

Видео:ЦУР Башкирии
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика