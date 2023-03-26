Исследуя путь Салавата Юлаева. Труды ученого-историка Инги Гвоздиковой

Кандидат исторических наук Инга Гвоздикова — одна из крупнейших специалистов по исследованию жизни национального башкирского героя Салавата Юлаева и эксперт в событиях Пугачевского восстания 1773–1775 гг. Сегодня она является общепризнанным ученым-историографом, чья сфера охватывает народные движения позднего феодализма России и истоки становления многонационального народа Башкирии.
Инга Михайловна родилась 16 августа 1937 года в Краснодаре. После окончания исторического факультета МГУ имени Ломоносова в 1959-м навсегда связала свою судьбу и профессиональную деятельность с Башкирией. В республике она начала работать заведующей отделом центрального государственного архива БАССР, что позволило в полной мере постичь историографию региона.
С 1971 года Инга Гвоздикова — в Институте истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук, с 1973-го — ученый секретарь Южно-Уральского отделения Археологической комиссии РАН, а с 1988-го — старший научный сотрудник института.
Ее научные труды раскрывают социально-экономическое развитие Башкирии во второй половине XVIII — первой половине XIX веков, эпизоды Крестьянской войны, летописи Оренбургского и Уральского казачьих войск, освещают проблемы археографии. Все это отражено во множестве монографий, свыше 100 краеведческих и научных статьях и более 20 сборниках статей и документов.
Особняком среди работ Инги Гвоздиковой стоит амбициозный проект «Салават Юлаев. Исследование документальных источников», где на основе уникальных архивов впервые в отечественной историографии были систематизированы факты и неизвестные ранее подробности биографии знаменитого полководца и поэта. А к его 250-летию в 2004 году при активном участии Инги Гвоздиковой подготовлена персональная энциклопедия о Салавате Юлаеве, которая стала «первопроходцем» в Урало-Поволжском регионе и вторым изданием подобного уровня в России.
«Салават предстает прозорливым деятелем, сострадательным вожаком народных масс, стремившемся обеспечить справедливое общественное устройство», — рассказывает Инга Гвоздикова.
Нельзя не отметить и опубликованную издательством «Китап» в 1999 году монографию «Башкортостан накануне и в годы Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева», посвященную сложному периоду республики.
Инга Гвоздикова — кавалер ордена Салавата Юлаева и носит высокое звание заслуженного работника культуры Башкирии. Кроме того, из рук Главы Башкирии Радия Хабирова Инга Гвоздикова в октябре 2022 года получила орден Дружбы народов. О ней также снят выпуск видеоальманаха ЦУР республики и телеканала БСТ «Повод гордиться».