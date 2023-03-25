В Башкирии появится завод по обеззараживанию медицинских отходов

В Башкирии планируют построить модульный завод по обеззараживанию медицинских отходов, сообщила «Башинформу» пресс-служба правительства республики.

Объект, который разместится на территории Иглинского района, получил статус приоритетного инвестпроекта, а его финансирование составит 198,42 миллиона рублей.

Отмечается, что обеззараживание будет вестись методом вакуумного автоклавирования насыщенным водяным паром в 134 градуса с дальнейшим измельчением и прессованием отходов.

Подобные заводы работают в Санкт-Петербурге и Московской области.