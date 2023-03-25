Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента

Согласно данным ВЦИОМ, за неделю с 13 по 19 марта 2023 года показатель одобрения деятельности президента России составил 77% (+1% за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,5% (-0,5% за неделю) и 52,3% (+0,6 % за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,3% респондентов, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 39,3%, сообщает ВЦИОМ.

Ранее «Башинформ», опираясь на данные ВЦИОМ, сообщал о том, какие права имеют российские мужчины и женщины.