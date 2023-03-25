Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
74.99
-0.92
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 22:40

Подавляющее большинство россиян одобряют деятельность президента

кремлин.ру
Фото:кремлин.ру

Согласно данным ВЦИОМ, за неделю с 13 по 19 марта 2023 года показатель одобрения деятельности президента России составил 77% (+1% за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,5% (-0,5% за неделю) и 52,3% (+0,6 % за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,3% респондентов, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 39,3%, сообщает ВЦИОМ.

Ранее «Башинформ», опираясь на данные ВЦИОМ,  сообщал о том, какие права имеют российские мужчины и женщины.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика