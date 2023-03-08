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Вчера, 20:19

Большинство россиян считают, что у женщин и мужчин равные права и возможности – ВЦИОМ

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал  результаты опроса о том, что думают россияне о равенстве полов в современной России. По данным социологов, большинство россиян считают, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, как и мужчин – 61%. За последние 20 лет этот показатель вырос на 11%. При этом почти каждый десятый (11%) считает,  что женщины имеют больше прав и возможностей (в 2023 году таковых было 7%).

41% россиян полагает, что мужчина лучше справляется с функциями руководителя, с 2007 года этот показатель вырос на 11%. Эту позицию разделяют в равной степени и мужчины, и женщины (43% и 40%), Мнение о том, что и мужчины, и женщины  могут быть  хорошими руководителями, высказывают 47% россиян. Считают женщин более хорошими руководителями 7% опрошенных.

Сегодня 73% наших сограждан полагают, что представители обоих полов в равной степени могут быть хорошими работниками. 10% называют лучшими работниками женщин, а 13% - мужчин. 60% считают, что представители обоих полов могут хорошо вести домашнее хозяйство. Лучшими хозяйками называют женщин 26%, а лучшими хозяевами мужчин - 8%. Большинство россиян считают, что быть хорошим родителем могут как женщины, так и мужчины – 66%, и эта позиция в обществе за последние годы укрепилась (выросла на 10% в сравнении с 2007 годом). Социологи отмечают постепенный уход от восприятия родительства как исключительно женской обязанности: если в 2004-2007 гг. называли женщин лучшими родителями 34-38%, то сегодня таковых стало меньше – 26%. Процент называющих лучшими родителями только мужчин остается минимальным – 2%. 

Автор:Роман Якимчук
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