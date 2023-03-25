Башкирия признана лидером ПФО по выдаче разрешений на строительство

Башкирия стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по выдаче разрешений на строительство жилья с начала 2023 года. Об этом со ссылкой на данные портала Дом.РФ сообщили в минстрое республики.

Так, для застройщиков одобрено уже 326 заявок. В топ муниципалитетов региона вошли Уфа, Кумертау и Октябрьский, а также Уфимский, Туймазинский и Абзелиловский районы.

Кроме того, Башкирия попала в восьмерку лучших субъектов страны благодаря объемам жилищного строительства — по информации минстроя РБ, сегодня в республике возводится порядка 3 миллионов квадратных метров.

Ранее «Башинформ» писал, что республика в 2022 году установила строительный рекорд, который превзошел показатели СССР.