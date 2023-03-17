Пять главных рекордов года в Башкирии
Минувший 2022 год, несмотря на, казалось бы сперва, непреодолимые трудности, был богат на рекорды и достижения в экономической сфере.
1.
Кто молодец:
аграрии
В чем рекорд: Впервые за 36 лет в Башкирии собрали урожай более пяти миллионов тонн зерна. В прошлый раз это удалось достичь только в 1986 году.

Как удалось: Результат большой поддержки республикой сельского хозяйства последние четыре года. Это более пяти миллиардов рублей за три года на модернизацию техники плюс дополнительно компенсация затрат на покупку семян и элитных удобрений.
В начале уборочной кампании мы очень осторожно строили планы. Было очевидно, урожай в этом году отличный, но мало его вырастить — надо еще и собрать.
Радий Хабиров, глава Башкирии.
Следующая цель:
шесть миллионов тонн, а объем пять миллионов должен стать регулярным.
2.
Кто молодец:
строители
В чем рекорд: Республика впервые в своей истории ввела за год более трех миллионов квадратных метров жилья – на 5% больше, чем годом ранее. Таких показателей не было даже в годы бурных «советских» строек.

Как удалось: Рынок разогрели программы льготных ипотек и принятые в Башкирии программы комплексной застройки новых территорий. По данным Нацбанка, за 2022 год в Башкирии начали строить рекордное за последние три года количество многоквартирных домов – 160. В 2021 году их было 104, в 2020-м – 59.
Во-первых, это тренд на свой дом за городом, который образовался еще в 2020 году с началом пандемии. Во-вторых, это программы льготного кредитования, прежде всего ипотека с господдержкой, семейная ипотека и сельская ипотека.
Евгений Декатов, директор АНО «Финцентр РБ».
Следующая цель:
По поручению президента страны к 2030 году объемы жилищного строительства в Башкирии нужно довести до 4 млн квадратных метров в год.
3.
Кто молодец:
предприниматели
В чем рекорд: Объем инвестиций в экономику Башкирии по итогам 2022 года вырос на 5,9% и достиг рекордных и недостижимых ранее 512,4 млрд рублей.

Как удалось: Инвесторов привлекают прежде всего стабильность и созданные для них льготные условия для размещения производств, наличие трудовых ресурсов. Республика всем этим располагает – у нас действуют пять ТОСЭР, особая экономическая зона «Алга».
Рост показателей означает, что регион не только восстановился после пандемии, но и в значительной степени смог нивелировать эффекты от западных санкций. В условиях ограничений руководство республики активно развивало сотрудничество с российскими регионами, а также внешнеэкономические связи с дружественными странами.
Ильдар Зулькарнай, доктор экономических наук.
4.
Кто молодец:
ученые
В чем рекорд: Три университета Башкирии стали победителями программы «Приоритет 2030» и получат в общей сложности более 1,3 млрд рублей.

Как удалось: Республиканские власти плотно занялись высшим образованием как важнейшей из инвестиций, приняли новые меры поддержки в областях, где был раньше дефицит внимания. По оценкам экспертов, объем поддержки университетов, которой без Евразийского НОЦ и не было бы, доходит до 10-15% от их годового бюджета. Эти дополнительные средства - новые ставки для людей, новые лаборатории и учебные пространства, отремонтированные общежития, поддержка студентов и сотрудников.
За последние годы наши вузы, несмотря на коронавирус и санкции, ощутили беспрецедентную поддержку со стороны руководства республики. Главное, что удалось – дать вузам стимул, чтобы там проснулись, расправили крылья и стали сами участвовать в федеральных программах.
Виль Тимербулатов, заслуженный врач Российской Федерации и Республики Башкортостан, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Как вузы Башкирии потратят грант, читайте в нашем материале.
5.
Кто молодец:
бизнесмены
В чем рекорд: По итогам 2021 года валовой региональный продукт (ВРП) Башкирии впервые превысил два триллиона рублей, а по предварительным итогам 2022 года - 2,28 триллиона. ВРП — это общая суммарная стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в регионе. Если он растет, значит, экономика работает хорошо и республика развивается.

Как удалось: Для поддержки предприятий республики власти оперативно приняли план мероприятий с общим объемом финансирования на сумму 54,3 млрд рублей. «Дорожная карта» содержит в себе взвешенные решения, поддерживающие не только стабильность, но и развитие региона в сложных условиях.
Порой санкции способствовали ускоренному развитию российских предприятий, включая башкирские. Несмотря на все сложности, которые были в начале прошлого года, мы сохранили работу региональных предприятий, они уверенно стоят на ногах и ни одно не закрылось.
Александр Шельдяев, вице-премьер правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии.
17 марта 2023 г.