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Вчера, 16:51

В Башкирии в 2022 году начали строить рекордное количество многоквартирных домов

По итогам 2022 года количество эскроу-счетов в Башкирии превысило 12 тыс. (+20%), сообщили в Нацбанке РБ. Объем средств на них вырос на 50% и достиг почти 45 млрд руб., при том, что было раскрыто 14 тыс. эскроу - со счетов дольщиков застройщикам перечислили 42 млрд руб. (в 2,4 раза больше, чем в 2021-м). 

Число кредитных договоров между банками и девелоперами в прошлом году выросло на треть до 153. Их общий лимит составил 131 млрд руб. (+59%). В проектном финансировании участвуют 80% республиканских строительных компаний. 

Как отмечают в Нацбанке, в 2022-м в регионе начали строить рекордное за последние три года количество МКД – 160. В 2021 году их было 104, в 2020-м – 59. 

Рынок недвижимости разогрели программы льготных ипотек, благодаря которым со второго полугодия началась комплексная застройка новых территорий. В прошлом году впервые доля ипотеки превысила долю потребкредитов, отмечают эксперты Нацбанка. 

В текущем году регулятор прогнозирует более умеренный рост ипотечного кредитования и проектного финансирования.

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