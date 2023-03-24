Новости Башкортостана и Уфы
76.31
-0.65
83.15
+0.18
74.3
-1.61
4+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 11:26

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали у 145 человек

Ксения Калина
Фото:Ксения Калина

В Башкирии за минувшие сутки 145 человек заболели коронавирусной инфекцией, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве здравоохранения республики. По данным ведомства на 24 марта, стационарное лечение проходят 158 пациентов, в том числе 101 человек пожилого возраста. Амбулаторно лечатся 2 295 человек, из которых 724 - старше 60 лет.

Выписались за сутки с выздоровлением 36 граждан. Полностью вакцинацию от COVID-19 за сутки прошли 853 человека.

министерство здравоохранения РБ
Фото:министерство здравоохранения РБ

Добавим, ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин отмечал, что в республике коронавирусная ситуация стабильная, но наблюдается количество поступающих на стационарное лечение невакцинированных пациентов, точнее тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19 шесть и более месяцев назад.

«Нужна вакцинация, особенно среди пожилых и декретированных групп населения», — сказал Айрат Рахматуллин.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика