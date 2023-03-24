В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали у 145 человек

В Башкирии за минувшие сутки 145 человек заболели коронавирусной инфекцией, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве здравоохранения республики. По данным ведомства на 24 марта, стационарное лечение проходят 158 пациентов, в том числе 101 человек пожилого возраста. Амбулаторно лечатся 2 295 человек, из которых 724 - старше 60 лет.

Выписались за сутки с выздоровлением 36 граждан. Полностью вакцинацию от COVID-19 за сутки прошли 853 человека.