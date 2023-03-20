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Сегодня, 12:45

В Башкирии наблюдается заболевание граждан, не вакцинированных от COVID-19

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии коронавирусная ситуация стабильная, но отмечается количество поступающих на стационарное лечение невакцинированных пациентов, точнее тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19 шесть и более месяцев назад. Об этом заявил на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Нужна вакцинация, особенно среди пожилых и декретированных групп населения», — сказал Айрат Рахматуллин.

В связи с этим Глава Башкирии дал минздраву республики поручение подготовить к оперативному совещанию 27 марта доклад с предложениями по ревакцинации.

«Ждём предложения по ревакцинации: с цифрами, фактами и в разрезе муниципалитетов. Давайте снова навалимся, раз люди болеют. И, кстати, люди умирают», — отметил Радий Хабиров.

Добавим, в стационарах в настоящее время лечатся 158 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, подавляющее большинство из них — пожилые люди. Амбулаторное лечение проходят свыше 2,2 тысячи жителей. Из них почти 700 человек — люди старше 60 лет, сообщал «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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