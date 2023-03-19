Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о ковид-заболевших

За сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией снизилось в Башкирии до 169 человек, сообщили «Башинформу» в республиканском министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в регионе заболели более 358,7 тысячи человек.

По информации минздрава, в стационарах сейчас получают необходимое лечение 158 ковид-заболевших, подавляющее большинство из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся свыше 2,2 тысячи пациентов. Из них почти 700 человек - люди старше 60 лет.

Выписаны за сутки с выздоровлением 173 человека. Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением более 350,3 тысячи человек.