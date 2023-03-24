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Сегодня, 10:09

В Башкирии примут закон о патриотическом воспитании

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Госсобрание Башкирии рассмотрит на ближайшем заседании проект закона «О патриотическом воспитании в Республике Башкортостан». Документ внесен прокуратурой республики и рекомендован комитетом по образованию, культуре, молодежной политике и спорту к принятию в первом чтении.

Законопроект формулирует основные понятия, цели и задачи патриотического воспитания, определяет организаторов, основные направления и формы деятельности, полномочия органов власти в данной сфере и т. д. Предусматривается, что финансовое обеспечение системы патриотического воспитания будет осуществляться за счет средств бюджета Башкирии, местных бюджетов, а также за счет иных источников в соответствии с российским законодательством.

Ранее «Башинформ» сообщал, что пленарное заседание республиканского парламента запланировано на 29 марта.

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