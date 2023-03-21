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Сегодня, 11:12

Пленарное заседание Госсобрания Башкирии состоится 29 марта

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

29 марта 2023 года планируется проведение очередного пленарного заседания республиканского парламента. Об этом сообщили на заседании президиума Госсобрания РБ.

В повестке дня – рассмотрение законопроектов о приватизации госимущества, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, о патриотическом воспитании в Республике Башкортостан, развитии малого и среднего предпринимательства, установление памятной даты – дня памяти Северных юнг (25 мая) и другие.

Ранее «Башинформ» подробно рассказывал об одном из законопроектов, который планируется принять на ближайшем пленарном заседании Госсобрания в окончательном чтении. Это проект закона «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов». Его разработали по обращению республиканской инспекции гостехнадзора, закон должен заработать к началу нового паркового сезона.

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