Пленарное заседание Госсобрания Башкирии состоится 29 марта

29 марта 2023 года планируется проведение очередного пленарного заседания республиканского парламента. Об этом сообщили на заседании президиума Госсобрания РБ.

В повестке дня – рассмотрение законопроектов о приватизации госимущества, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, о патриотическом воспитании в Республике Башкортостан, развитии малого и среднего предпринимательства, установление памятной даты – дня памяти Северных юнг (25 мая) и другие.

Ранее «Башинформ» подробно рассказывал об одном из законопроектов, который планируется принять на ближайшем пленарном заседании Госсобрания в окончательном чтении. Это проект закона «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов». Его разработали по обращению республиканской инспекции гостехнадзора, закон должен заработать к началу нового паркового сезона.