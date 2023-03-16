В Башкирии ужесточат контроль за безопасностью аттракционов

На ближайшем пленарном заседании Госсобрания Башкирии планируется принять в окончательном чтении проект закона «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно законопроекту, соблюдение юридическими лицами и предпринимателями обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов станет предметом регионального государственного надзора. Это должно повысить безопасность аттракционов. Финансирование надзорной деятельности будет осуществляться за счет республиканского бюджета.

Как ранее сообщал «Башинформ», законопроект разработали по обращению республиканской инспекции гостехнадзора. Он должен заработать к началу нового паркового сезона.