Госсобрание Башкирии поддержало законопроект о региональном контроле за безопасностью аттракционов

Депутаты Госсобрания РБ приняли в первом чтении проект закона «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект был разработан по обращению инспекции гостехнадзора Башкирии. Планируется сделать предметом регионального государственного надзора соблюдение юридическими лицами и предпринимателями обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов. Финансирование надзорной деятельности будет осуществляться за счет республиканского бюджета. Окончательное принятие законопроекта ожидается до начала сезона работы аттракционов.

О том, насколько безопасными были аттракционы в парках Башкирии в прошлом сезоне — в материале «Башинформа».