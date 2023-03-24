Уфимский журналист и общественный деятель Шамиль Валеев отмечает «золотой» юбилей

Назначение Шамиля Валеева на должность руководителя аппарата Общественной палаты РБ было воспринято общественностью положительно. Вот как прокомментировал этот факт тогда изданию ИА «Реалист» кандидат философских наук, один из лидеров общественного мнения Михаил Бреслер:

«Назначение руководителем аппарата Общественной палаты Шамиля Валеева было встречено с одобрением в Башкортостане. Я считаю, что это важный сигнал от врио главы региона Радия Хабирова на обновление и развитие республики. Шамиль Валеев, пожалуй, лучший медиаменеджер республики, который доказал свой профессионализм и умение работать в токсичном пространстве, создавать коммуникации и вести диалог со всеми группами общества. С его приходом в качестве главного редактора в региональное информационное агентство “Башинформ” произошел поворот республиканских СМИ к обществу, стал налаживаться диалог с формальными и неформальными сообществами. С того периода среди молодежи медиасферы за ним укрепилось прозвище “Башмухарир” (главный редактор по-башкирски). Для поколения 30-40-летних, которое сейчас вышло в политическое пространство региона, Шамиль Валеев – безусловный лидер мнений, человек с твердой жизненной позицией и рациональным мышлением. При этом Валеев работает в публичном пространстве Башкортостана более 15 лет и, как человек бесконфликтный, приобрел обширное количество друзей. В его пользу говорит и политический опыт, который он приобрел в последние годы в качестве члена Совета ПФО по развитию гражданского общества. С приходом Валеева, надеюсь, Общественная палата станет эффективным инструментом для развития институтов гражданского общества».

Безусловно, яркий след оставил Шамиль Валеев и в деятельности агентства «Башинформ», будучи его главным редактором. Вот что об этом говорит литературный редактор ИА «Башинформ» Алик Шакиров:

- Я был свидетелем и «первого пришествия» Шамиля Валеева в «Башинформ» в качестве рядового корреспондента отдела политики, и «второго пришествия» уже в должности главного редактора. Конечно, это уже были две большие разницы: тот Шамиль конца 90-х был еще совсем зеленый, только-только осваивающий азы журналистики, а пришедший осенью 2010 года на должность главреда — уже заматеревший, настоящий профессиональный журналист. Кстати, он был первым главным редактором «Башинформа», до него такой должности не существовало. И Шамиль, конечно, сделал очень много хорошего для «Башинформа», для его дальнейшего развития. Именно ему принадлежит идея создания на базе «Башинформа» первого интернет-издания - «Общественной электронной газеты». Именно Шамиль ввел в «Башинформе» такие понятия, как рейтингование материалов, их просмотры и заходы на них, разрабатывал специальные схемы и методы для увеличения этих самых просмотров и заходов, усилил рекламную службу, добивался, чтобы информационная и рекламная служба работали в тесном тандеме. Именно с приходом Шамиля Валеева главным редактором рейтинг «Башинформа» с каждым годом начал расти. И в том, что ИА «Башинформ» сегодня является лидером среди всех СМИ республики, несомненна и его заслуга.

- Знаю Шому, Шамиля, а теперь уже и Шамиля Римзилевича, как говорится, тысячу лет, - говорит главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов. - Для меня он своего рода нравственная и профессиональная константа. Не только потому, что он занимает всегда заслуженное заметное место в нашем общем социокультурном и медиапространстве. Но и потому, что все эти годы он неизменно верен себе, своему слову, своим принципам и своим близким независимо от того, где он находится и кем работает. Шамиль Валеев не только талантливый журналист, публицист, медиаменеджер, но и общественный подвижник, генератор идей и смыслов, и что очень важно, их реализатор. От всей души поздравляю его с 50-летием. Эту дату, которая для каждого мужчины является этапной, он встречает во всех смыслах со щитом.

Заместитель главного редактора ИА «Башинформ» по «Общественной электронной газете» Снежана Латыпова считает Шамиля Валеева «крестным отцом» издания. Вот что она говорит по этому поводу:

- Своим рождением «Общественная электронная газета» обязана именно Шамилю Валееву. Это его детище. По его инициативе в 2011 году была создана газета, в которой каждый житель республики мог высказать свое мнение о наболевших проблемах. Это была первая в республике газета — социальная сеть, где пользователи общались друг с другом, обменивались мнениями, комментировали материалы. Вместе с первым главным редактором «Электрогазеты» Шамилем Валеевым мы реализовали много интересных проектов. Так, читателям газеты запомнилась акция по изготовлению скворечников. Это была идея Шамиля — изготовить 100 скворечников и развесить их в парках Уфы. И мы это сделали!

Также под его руководством мы провели не один десяток онлайн-конференций с первыми лицами республики. Читатели получили возможность напрямую задать вопросы руководителям министерств и ведомств. Так чиновники стали ближе к людям!

Коллектив ИА «Башинформ» от души поздравляет первого главного редактора нашего агентства с «золотым» юбилеем, желает ему крепкого здоровья, бодрости духа, новых свершений как на ниве журналистики, публицистики, так и в общественной работе на благо нашего прекрасного края!