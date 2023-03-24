Учителя из Башкирии выезжали на сессию Всероссийского форума классных руководителей ПФО

На базе института развития образования Самарской области прошла третья выездная сессия форума классного руководства (кураторства). Она объединила педагогов Приволжского федерального округа. На мероприятии в очном формате присутствовали более 200 педагогов, в том числе и из нашей республики. Еще около 4000 классных руководителей и кураторов подключились онлайн.

Одной из участниц стала учитель начальных классов республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов Зимфира Юсупова. Она отметила, что форум классных руководителей – это площадка, которая помогает получать новые знания и расти профессионально.

«Дорогого стоит общение с талантливыми организаторами и ведущими этого крупного мероприятия, благодаря их оптимизму и великолепным организаторским способностям мы получили большой заряд энергии!» – рассказала педагог.

Перед участниками мероприятия выступили ректор академии минпросвещения России Павел Кузьмин. Представители образовательной организации рассказали об актуальных нововведениях для классных руководителей. Участникам семинара также представили ряд значимых федеральных проектов, среди них – форум классных руководителей, институт советников директоров по воспитанию, российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Было время и посовещаться, и поделиться опытом. На секционных площадках классные руководители и кураторы Приволжского федерального округа обменялись эффективными педагогическими практиками по таким актуальным направлениям – профессиональная компетентность классных руководителей в вопросах воспитания, формирование ценностно-смысловых ориентиров обучающихся, традиции и инновации в воспитательной работе.

Участники марафона лучших практик в области классного руководства передали эстафету Северо-западному округу. Следующие выездные сессии педагогов-кураторов пройдут 25-26 марта в Санкт-Петербурге и 30 марта в Екатеринбурге.

Как ранее сообщал «Башинформ», с 20 марта по 20 апреля идет прием заявок на участие во всероссийском форуме классных руководителей и наставников. Событие в третий раз пройдет с 3 по 7 октября в Москве. В этот раз в нем примут участие 3 тысячи классных руководителей и кураторов СПО со всей страны.