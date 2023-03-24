Школы Башкирии получат 45 новых автобусов

Школы Башкирии в 2023 году получат 45 новых автобусов для перевозки детей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Башинформ», посвященной предстоящему форуму «Взлетай», рассказал министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

«Данные автобусы марки ГАЗель „Некст“ высокой проходимости, очень теплые и более безопасные, с четырехточечными ремнями и двумя отопителями. Кроме того, они потребляют гораздо меньше топлива, в отличие от тех же „пазиков“ — от 12 до 15 литров, то есть практически двухкратное сокращение. Это позволит снизить бюджетную нагрузку на муниципалитеты», — подчеркнул Айбулат Хажин.

Напомним, в 2022 году Башкирия приобрела за счет федеральных средств 101 школьный автобус.