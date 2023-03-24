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Вчера, 15:01

По факту незаконной рубки леса в Башкирии возбуждено уголовное дело

правительство РБ
Фото:правительство РБ

В Башкирии подвели итоги оперативно-профилактической операции «Лес», проходившей с 6 по 19 марта. О результатах сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Для пресечения незаконных рубок леса в вышеназванный период государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции, гостехнадзора и общественниками проводили совместные рейды на территориях Гафурийского, Нуримановского, Иглинского и Янаульского лесничеств. Всего было проведено 76 совместных рейдов, проверено 110 единиц транспорта, задержан один автомобиль, перевозивший 16 кубометров древесины с нарушениями требований лесного законодательства. Выявлено три случая незаконной рубки леса общим объёмом 13,5 кубометра, возбуждено одно уголовное дело. Сумма вреда, причиненного лесному фонду от незаконных рубок, составила 61 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках операции выявлено одно административное правонарушение, объявлено 146 предостережений.

Ранее «Башинформ» сообщал, как в республике реализуется нацпроект «Экология», в том числе в части сохранения лесов.

Автор:Роман Якимчук
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