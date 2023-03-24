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Сегодня, 07:17

Наш софт, форум наставников, весеннее тепло: новости России и Башкирии к 24 марта

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Накануне председатель российского правительства Михаил Мишустин представил в Госдуме доклад о работе правительства в 2022 году. Одним из ключевых тезисов его доклада стала поддержка разработки собственного софта, который постепенно приходит на замену иностранному в промышленности. Уже почти 80% зарубежных решений имеют отечественные аналоги. В текущем году будет полностью завершён запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования. Премьер-министр сообщил о поручении создать единый отечественный магазин приложений. Сейчас этот магазин - RuStore уже заработал, став заменой зарубежным аналогам. Свыше 8 млн человек установили его, чтобы скачивать различные банковские сервисы, игры и онлайн-кинотеатры, интернет-магазины. Всего сделано более 18 млн загрузок.

В регионах России продолжается реализация программ по расселению аварийного жилья. Уже ликвидировано 8,19 млн кв. м аварийного жилья, 487 020 человек переехали в новые дома. В планах на 2023 год - переселить 140 тыс. человек из аварийного жилфонда площадью 2,6 млн кв. м.

Делегация Башкирии принимает участие во Всероссийском форуме «Я – наставник». Его участники обсудят возможности наставничества как эффективной формы патриотического воспитания, особенности работы наставника в детских и молодежных общественных организациях, в среднем профессиональном образовании, использование методик наставничества в работе вожатых, приобщение к наставнической деятельности учеников психолого-педагогических классов. Завершится форум церемонией вручения премии общественного признания наставников «Первый среди равных».

Минобрнауки Башкирии сообщает, что определены победители регионального этапа VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России». Победителем в номинации «Дефектолог года» признана Светлана Мансурова, учитель-дефектолог Стерлибашевской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Победителем в номинации «Логопед года» стала Русалина Николаева, учитель-логопед Туймазинской коррекционной школы-интерната №2.

В Башкирию пришло весеннее тепло, 24 марта столбик термометра поднимется до +11 градусов. 

Подробнее об этих и других событиях – на сайте «Башинформа».

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