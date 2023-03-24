Новости Башкортостана и Уфы
76.31
-0.65
83.15
+0.18
74.3
-1.61
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 13:45

Айбулат Хажин рассказал о мерах поддержки учителей в Башкирии

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», посвященной предстоящему форуму «Взлетай!», рассказал о мерах поддержки учителей. Он отметил, что в этом году образовательный форум приурочен к Году педагога и наставника.

«Наша основная задача в Год педагога и наставника — это популяризация педагогической профессии. Очень важно, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, республика продолжает активно поддерживать учителей. Так, если в прошлом году сельским молодым учителям было выделено только 25 грантов, то в этом году мы поддержим финансовыми гарантами 150 молодых учителей. Это шестикратное увеличение по сравнению с прошлым годом. Постараемся, чтобы эти педагоги остались и укрепились в своей профессии», — отметил министр.

Айбулат Хажин добавил, что размер господдержки составит 690 тысяч рублей на одного учителя. Таким образом, в 2023 году в регионе на поддержку сельских учителей направят 103,5 млн рублей.

Также с этого года, по словам руководителя республиканского минобразования, Глава Башкирии учредил премии для лучших педагогов дошкольного образования. Премии Главы республики будут получать победители и лауреаты республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» и проводимого в его рамках конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке».

Премию в размере 50 тысяч рублей получат два победителя вышеуказанных конкурсов. Еще четыре лауреата каждого конкурса получат денежное поощрение по 30 тысяч рублей.

Ранее «Башинформ» писал о планах регионального минобрнауки по повышению базовой части заработной платы школьных учителей.

Напомним, 6 и 7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится образовательный форум «Взлетай!». Планируется, что в рамках форума, посвященного Году педагога и наставника, участники обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика