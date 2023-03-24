Айбулат Хажин рассказал о мерах поддержки учителей в Башкирии

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», посвященной предстоящему форуму «Взлетай!», рассказал о мерах поддержки учителей. Он отметил, что в этом году образовательный форум приурочен к Году педагога и наставника.

«Наша основная задача в Год педагога и наставника — это популяризация педагогической профессии. Очень важно, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, республика продолжает активно поддерживать учителей. Так, если в прошлом году сельским молодым учителям было выделено только 25 грантов, то в этом году мы поддержим финансовыми гарантами 150 молодых учителей. Это шестикратное увеличение по сравнению с прошлым годом. Постараемся, чтобы эти педагоги остались и укрепились в своей профессии», — отметил министр.

Айбулат Хажин добавил, что размер господдержки составит 690 тысяч рублей на одного учителя. Таким образом, в 2023 году в регионе на поддержку сельских учителей направят 103,5 млн рублей.

Также с этого года, по словам руководителя республиканского минобразования, Глава Башкирии учредил премии для лучших педагогов дошкольного образования. Премии Главы республики будут получать победители и лауреаты республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» и проводимого в его рамках конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке».

Премию в размере 50 тысяч рублей получат два победителя вышеуказанных конкурсов. Еще четыре лауреата каждого конкурса получат денежное поощрение по 30 тысяч рублей.

Ранее «Башинформ» писал о планах регионального минобрнауки по повышению базовой части заработной платы школьных учителей.

Напомним, 6 и 7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится образовательный форум «Взлетай!». Планируется, что в рамках форума, посвященного Году педагога и наставника, участники обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования.