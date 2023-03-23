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Сегодня, 15:08

Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной

Ляйсан Закирова
Фото:Ляйсан Закирова

В апреле жителей Башкирии ждет дополнительный выходной. Это связано с празднованием Ураза-байрама, который выпадает на 21 апреля, пятницу, сообщили в пресс-службе регионального минтруда. Таким образом, для жителей республики, у которых пятидневка, рабочая неделя будет сокращена на один день, и они отдохнут  до 23 апреля включительно.

Как ранее писал «Башинформ», священный месяц поста Рамадан начался с заходом солнца 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. О том, что нельзя делать во время поста и кто может быть освобожден от уразы, читайте здесь.

Отметим, что в связи с религиозным праздником жителей республики ждет дополнительный выходной 28 июня, в среду. Тогда верующие мусульмане будут праздновать Курбан-байрам.

Автор:Ляйсан Закирова
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