Ураза - 2023: что нужно знать про мусульманский пост

В среду, 22 марта, для мусульман всего мира наступает священный месяц поста — Рамадан. Он начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

Рамадан является самым почетным месяцем для последователей ислама. В этом году его продолжительность составляет 29 дней. Считается, что первые десять дней священного месяца приносят верующим милость и благодать Всевышнего, вторые — избавление от грехов, а третьи — спасение от огня ада. Кроме того, награда за хорошие поступки верующих увеличивается в несколько раз.

Когда начинает и заканчивается ураза

Мусульманский календарь основан на лунном календаре, поэтому каждый год сроки начала и конца Рамадана меняются. В этом году священный месяц наступает после захода солнца 22 марта, следовательно, мусульманский пост - ураза для мусульман начнется 23 марта и закончится 20 апреля.

На следующий день завершения поста, 21 апреля, празднуется Ураза-байрам (Ид аль-фитр). К этому дню верующие начинают готовиться заранее — проводят дома уборку, готовят праздничные блюда и лучшую одежду. В день праздника мусульмане с утра собираются в мечетях, совершают праздничную молитву (Гаид-намаз).

В Башкортостане и некоторых других регионах России Ураза-байрам объявлен выходным днем.

Что можно и что нельзя делать во время уразы

В рамадан мусульмане в течение месяца должны совершить как можно больше благих дел, раздавать милостыню, читать Коран, поминать Всевышнего, приглашать гостей и посещать верующих, исполнять коллективно молитвы.

Принимать пищу в пост можно дважды в сутки — до восхода (сухур) и после захода (ифтар) солнца. Считается, что трапезы лучше проводить совместно с верующими, часто они совершаются в мечетях.

Ураза для верующих — это, в первую очередь, возможность отдалиться от запретного, духовно и физически очиститься. Поэтому соблюдающим пост нельзя в светлое время суток пить воду, употреблять любую, в том числе растительную пищу, курить, а также вступать в интимные отношения.

В пост мусульмане обязаны отказываться не только от пищи, но и от развлечений.

Работать в Рамадан не запрещается, но обычно деловая активность в этот период в мусульманских странах снижается.

Кто из мусульман освобождается от поста

Пост в месяц Рамадан (Рамазан) обязателен для всех мусульман и является одним из столпов ислама. Однако есть несколько категорий людей, которые в силу своего состояния здоровья могут его не выполнять. Прежде всего это:

дети,

беременные и кормящие женщины,

старики и больные, состояние которых может ухудшиться,

путники, находящиеся в дороге или на расстоянии более 100 км от дома,

женщины в критические дни или послеродовой период.

Обязательные выплаты для мусульман в Рамадан

Во время Рамадана верующие дают фитр-садака — обязательную милостыню, чтобы помочь бедным и поблагодарить Аллаха. В этом году Духовное управление мусульман Башкортостана установило размер фитр-садака от 150 до 800 рублей.

Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия — за каждый пропущенный день 300 рублей.

История праздника



Именно в Рамадан пророк Мухаммед стал получать откровения от Аллаха и появился Коран. Согласно священным писаниям, в это время Всевышний обращается к людям, дарует им свою милость, прощает грехи и принимает молитвы. Поэтому верующие должны соблюдать ежедневный пост — уразу, проявлять усердие в молитвах, совершать добрые дела и раздавать милостыню.



На Рамадан приходится и одна из важнейших ночей в году для мусульманина — это Ночь предопределения (Лейлят уль-Кадр). В 2023 году она наступит с 17 на 18 апреля. Считается, что в Ночь предопределения с небес спускаются ангелы, и до наступления зари не происходит зла. В эту ночь принято просить прощения за совершённые грехи и читать Коран.