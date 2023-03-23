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Сегодня, 12:21

Взрывами на реке в Башкирии пробили канал протяженностью 1,7 километра

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В Архангельском районе Башкирии завершились взрывные работы на реке Инзер, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты пробили канал протяженностью 1,7 километра, провели 124 точечных подрыва.

«Исходя из результатов анализа снимков, сделанных с помощью беспилотника, завтра продолжим взрывные работы в Дуванском и Салаватском районах. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением взрывных работ», — добавили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, как Башкирия готовится к такому потенциально опасному природному явлению, как паводок.

Видео:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Автор:Галина Бахшиева
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