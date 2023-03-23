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Сегодня, 10:37

Радий Хабиров о священном для мусульман месяце Рамадан: время очищения и воздержания

социальные сети Радия Хабирова
Фото:социальные сети Радия Хабирова

Для мусульман всего мира наступил священный месяц поста — Рамадан. Он является одним из самых почитаемых у мусульман, требующий строгого соблюдения поста.

Мусульмане веруют, что первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной в окрестностях Мекки пещере Хира.

«Время, когда телесное должно уступить духовному. Время очищения и воздержания – прежде всего, от дурных помыслов, слов и дел. У наших православных братьев сейчас тоже идет пост – Великий, который продлится до Пасхи. На протяжении многих веков представители разных народов и конфессий живут бок о бок во взаимном уважении, чтут традиции друг друга», - написал Глава Башкортостана Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Руководитель республики отметил, что наши воины, разные по крови, исповедующие разные религии, но близкие по духу, сегодня сражаются за Отечество.

«Все наши мысли обращены к ним, наши молитвы – за них и их близких. Рядом с ними, поддерживая боевой дух наших ребят, – священнослужители. Отдельное спасибо за их ежедневный духовный подвиг. Всем мира и добра! Хуш киләһең, Рамаҙан!» - отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что нужно знать про мусульманский пост, что можно и что нельзя делать во время уразы.

Автор:Азат Гиззатуллин
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