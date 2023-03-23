Проект взаимопомощи «Атайсал» в Башкирии собрал более 16 тысяч заявок

Благотворительный проект по помощи землякам из Башкирии «Атайсал» («Малая родина») собрал уже 16 118 заявок на участие. Об этом в передаче «Салям» из ЦУР республики рассказал первый заместитель руководителя администрации Главы региона по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

Так, за период с 1 марта 2021 года по 20 марта 2023 года удалось завершить более 15 тысяч проектов, из которых 120 реализовано депутатом из Стерлитамакского района Русланом Харрасовым. Наиболее активными муниципалитетами также стали Калтасинский, Краснокамский. Мелеузовский, Аскинский, Салаватский и Кигинский районы, города Салават, Агидель и Нефтекамск.

«Помогать своим ближним — в традициях народов нашей республики. А нашей целью было помочь таким благотворителям. Мы создали сайт, где любой желающий может зарегистрироваться и создать инициативную группу или собственный проект, либо принять участие уже в существующей инициативе. Дальше идет взаимодействие с сельскими администрациями различных уровней, с местными жителями. Границ нет, главное — энтузиазм», — отметил Урал Кильсенбаев.

Напомним, идея создания проекта «Атайсал» принадлежит Главе Башкирии Радию Хабирову. Цель масштабной инициативы — поддержка своей малой родины общественными деятелями, политиками, бизнесменами и другими неравнодушными жителями или выходцами из республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на начало 2023-го года удалось собрать свыше 1,5 млрд рублей на строительство и благоустройство школ, детсадов, домов культуры, парков и зон отдыха, приютов для животных и т. д.