В 2022 году в Башкирии выросло количество некоммерческих организаций. Так, на 15 декабря 2022 года в республике зарегистрированы 5864 некоммерческие организации. Для сравнения, в 2021 году их было 5611. Эти данные представлены в ежегодном докладе о состоянии гражданского общества в 2022 году, подготовленном Общественной палатой РБ.

Наиболее многочисленными остаются религиозные, профсоюзные, спортивные и физкультурно-оздоровительные, а также организации, оказывающие населению различные услуги – юридические консультации, психологическую, педагогическую помощь, услуги по реабилитации. Сохраняется дефицит социально ориентированных некоммерческих организаций в сегментах развития местного самоуправления, оздоровления граждан, поддержки молодежных инициатив и т. д. В реестре поставщиков социальных услуг на данный момент значится 200 организаций.

Авторы доклада отмечают, что в рейтинге субъектов РФ по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2021 год Башкирия поднялась с 5 на 2 место.

Как ранее сообщал «Башинформ», республика стала лидером по итогам конкурса Фонда президентских грантов для НКО в 2023 году. Башкирия получила наибольшую сумму поддержки среди всех участников — более 98 млн рублей.