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Сегодня, 14:27

Башкирия стала лидером по итогам конкурса Фонда президентских грантов для НКО

Башкирия стала лидером по итогам конкурса Фонда президентских грантов для НКО в 2023 году. Наша республика получила наибольшую сумму поддержки среди всех участников — более 98 млн рублей. На втором месте Челябинская область с грантом 81,1 млн рублей, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — 74,7 млн рублей.

Решение о распределении 2 млрд рублей на софинансирование региональных конкурсов по поддержке НКО было принято на заседании Координационного комитета Фонда президентских грантов. В конкурсе принял участие 81 регион страны.

«Уровень доверия со стороны федерального грантооператора к нам с каждым годом растет. В конце 2022 года работа Фонда была отмечена благодарностью за эффективную работу в сфере государственной поддержки СО НКО. В связи с чем наша команда прилагает все усилия, чтобы держать лидирующие позиции среди региональных операторов, не снижать качество работы и создавать благоприятные условия участия в региональных конкурсах во благо развития некоммерческого сектора РБ», — поделился генеральный директор Фонда грантов Главы РБ Роман Низамутдинов.

Он рассказал корреспонденту «Башинформа», что в 2023 году Фонд грантов Главы РБ планирует провести 5 конкурсов: два конкурса на предоставление грантов Главы РБ на развитие институтов гражданского общества, один из которых проходит в формате мини-грантов, конкурс на предоставление грантов на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкортостана, конкурс грантов в сфере молодежной политики. А также по поручению руководителя региона Радия Хабирова в этом году впервые пройдет конкурс на предоставление грантов Главы РБ по поддержке социальных проектов в сфере кинематографии.

Напоминаем, прием заявок на Первый конкурс грантов Главы Республики Башкортостан стартовал 1 февраля и завершится 2 марта в 17 часов по местному времени. С подробной информацией о требованиях к участникам конкурса, условиях и порядке предоставления грантов можно ознакомиться по ссылке.

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