На выставке «Агрокомплекс» в Уфе Радию Хабирову продемонстрировали быка-симментала

Главе Башкирии Радию Хабирову на международной выставке «Агрокомплекс — 2023», которая в эти дни проходит в Уфе, продемонстрировали быка мясной симментальской породы.

Сельскохозяйственному животному из Чехии — два года, ежесуточно он дает 1800 грамм привеса.

«Красавец! Какой ты хороший! Ты самый лучший! Какой ты здоровый!» — прокомментировал Радий Хабиров.

Как написал руководитель республики в соцсетях, он встретил «еще одного персонажа, близкого по характеру». Ранее Радий Хабиров публиковал фотографию с осликом, сообщал «Башинформ».

Напомним, в выставке принимают участие 340 экспонентов из 37 регионов России, Китая, Кыргызстана, Южной Кореи.