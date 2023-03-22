Из Уфы увеличится количество рейсов в Ташкент

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 26 марта увеличивает количество рейсов из Уфы в Ташкент — до двух в неделю. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичного авиаузла, к вылетам по воскресеньям добавляются рейсы по вторникам. На данном направлении перевозчик задействует самолёты Аirbus A320/A320-Neo, вмещающие до 188 пассажиров.



Также из Уфы в Ташкент продолжает выполнять еженедельные рейсы авиакомпания Utair — с вылетами по четвергам на Вoieng 737-800, вмещающем 186 пассажиров.

Ранее «Башинформ» информировал о том, с 26 марта международный аэропорт «Уфа» переходит на весенне-летнее расписание. Маршрутная сеть на этот период сформирована по 52 направлениям, подходящим как для рабочих поездок, так и курортного отдыха. Обеспечивать перелеты будут 28 российских и зарубежных авиакомпаний.

«Башинформ», в преддверии нового туристического сезона, открытием которого негласно считается 1 мая, «нарисовал» свой «цветок курая» в сфере туризма. Или иначе — выделил семь наиболее перспективных направлений туризма в 2023 году.