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Сегодня, 17:13

52 направления для работы и отдыха: в марте аэропорт «Уфа» переходит на весенне-летнее расписание

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

C 26 марта международный аэропорт «Уфа» переходит на весенне-летнее расписание. Маршрутная сеть на этот период сформирована по 52 направлениям, подходящим как для рабочих поездок, так и курортного отдыха. Обеспечивать перелеты будут 28 российских и зарубежных авиакомпаний.

По данным столичного авиаузла, больше всего рейсов, учитывая повышенный спрос, по-прежнему будут выполняться в Москву и Санкт-Петербург. В столицу страны планируется 14 ежедневных рейсов, а в Северную столицу - 8 ежедневных рейсов. Также из Уфы будут выполняться рейсы по трем популярным внутрироссийским курортным направлениям: в Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу. Их обеспечат 9 авиакомпаний. В Сочи запланировано 5 ежедневных рейсов авиакомпаний. В Минеральные Воды запланировано 12 рейсов в неделю. В Махачкалу частота полетов составит три рейса в неделю.

Самым популярным международным туристическим направлением остается Турция, в среднем из Уфы туда будут отправляться по шесть рейсов в день. Полеты на побережье Средиземного моря предусмотрены на воздушных судах пяти авиакомпаний. При этом «Аэрофлот» впервые планирует выполнять рейсы из Уфы в Анталью с ежедневной частотой. В Стамбул будут летать самолеты компаний Red Wings и «Ираэро».  

В дополнение к рейсам в Анталью, Даламан и Стамбул, которые были представлены в расписании прошлым летом, заявлены рейсы из Уфы в жемчужину Эгейского моря – Бодрум. В Шарм-эль-Шейх в летний сезон продолжит программу полетов египетская авиакомпания с частотой два рейса в неделю. В Объединённые Арабские Эмираты будут выполнять полеты два иностранных перевозчика: один - три рейса в неделю в Шарджу, другой - семь рейсов в неделю в Дубай.

В период весенне-летней навигации увеличится количество прямых рейсов из Уфы в страны Евразийского экономического союза и ближнего зарубежья. Продолжится еженедельная полетная программа в Минск и откроется рейс по маршруту Уфа - Ереван. В культурно-исторический центр Казахстана - город Алматы продолжат выполнение полетов две авиакомпании, в летние месяцы планируется возобновить рейсы на курорт Каспийского моря - город Актау. Самолеты будут летать в Киргизию - город Ош. До двух рейсов в неделю увеличатся полеты в столицу Республики Узбекистан - Ташкент и продолжится полеты в Наманган. В города Таджикистана Душанбе и Худжанд по-прежнему будут осуществлять прямые перелеты две авиакомпании.

Подробнее с сезонным расписанием, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта «Уфа» www.airportufa.ru. В расписании возможны изменения.

Автор:Дарья Субботина
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