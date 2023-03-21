Жительница Башкирии, у которой убийца выкинула младенца в окно роддома, вновь стала мамой

Жительница Стерлитамака Виктория, у которой соседка по палате в 2021 году выбросила младенца в окно роддома, вновь стала мамой. Радостной новостью женщина поделилась на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Малыш родился в середине февраля в перинатальном центре Уфы (РКПЦ). Благодаря лучшему врачу Еникееву Аскару Наилевичу!!! Спасибо вам огромное, всё прошло прекрасно. Также очень благодарна врачу-гинекологу Тимировой Савие Валиулловне и всему медицинскому персоналу. Всё на высшем уровне, медперсонал очень отзывчивый и внимательный. А за чудесную праздничную выписку благодарю мужа и сестёр», — написала Виктория.

Как информировал «Башинформ», в Стерлитамаке в августе 2021 года произошла трагедия. Местная жительница родила сына, а через два дня его в окно роддома выбросила ее соседка по палате. Женщина тяжело переживала случившееся. Каждую дату, связанную с мальчиком, она воспринимала с болью. Она посвящала погибшему малышу публикации в соцсетях. Потеряв маленького сына, Виктория приняла решение простить его убийцу: «Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Подавать на нее в суд мы не будем». Спустя полтора года Виктория объявила о своей беременности.