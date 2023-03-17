Новости Башкортостана и Уфы
76.41
+0.66
81.14
+0.27
72.81
-1.89
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 10:51

Жительница Башкирии, новорожденного сына которой выбросила соседка в окно роддома, снова беременна

соцсети
Фото:соцсети

В Стерлитамаке в августе 2021 года произошла трагедия. Местная жительница Виктория родила сына, а через два дня его в окно роддома выбросила ее соседка по палате. Женщина тяжело переживала случившееся. Как сообщает издание «Стархит», каждую дату, связанную с мальчиком, она воспринимала с болью. Она посвящала погибшему малышу публикации в соцсетях.

Спустя полтора года Виктория объявила о новости, которую некоторое время скрывала.

«Все же, думаю, пора поделиться с вами прекрасной новостью…» — написала она в личном блоге под фото, где заметен округлившийся живот.

Подписчики порадовались за нее. Сейчас Виктория редко говорит о самом страшном событии в жизни. Потеряв маленького сына, она приняла решение простить его убийцу: «Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Подавать на нее в суд мы не будем».

Как информировал «Башинформ», жуткий случай произошел 16 августа в роддоме № 1 города Стерлитамака. 29-летняя роженица, ранее наблюдавшаяся в психоневрологическом диспансере, выбросила новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате, из окна третьего этажа. Младенец скончался от полученных травм. Обвиняемая в убийстве ребенка находилась под наблюдением в психоневрологическом диспансере с диагнозом «депрессия».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика