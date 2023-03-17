Жительница Башкирии, новорожденного сына которой выбросила соседка в окно роддома, снова беременна

В Стерлитамаке в августе 2021 года произошла трагедия. Местная жительница Виктория родила сына, а через два дня его в окно роддома выбросила ее соседка по палате. Женщина тяжело переживала случившееся. Как сообщает издание «Стархит», каждую дату, связанную с мальчиком, она воспринимала с болью. Она посвящала погибшему малышу публикации в соцсетях.

Спустя полтора года Виктория объявила о новости, которую некоторое время скрывала.

«Все же, думаю, пора поделиться с вами прекрасной новостью…» — написала она в личном блоге под фото, где заметен округлившийся живот.

Подписчики порадовались за нее. Сейчас Виктория редко говорит о самом страшном событии в жизни. Потеряв маленького сына, она приняла решение простить его убийцу: «Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Подавать на нее в суд мы не будем».

Как информировал «Башинформ», жуткий случай произошел 16 августа в роддоме № 1 города Стерлитамака. 29-летняя роженица, ранее наблюдавшаяся в психоневрологическом диспансере, выбросила новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате, из окна третьего этажа. Младенец скончался от полученных травм. Обвиняемая в убийстве ребенка находилась под наблюдением в психоневрологическом диспансере с диагнозом «депрессия».