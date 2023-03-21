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Сегодня, 15:52

В Управлении гражданской защиты Уфы доступно объяснили, чем половодье отличается от паводка

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Люди часто путают понятия «паводок» и «половодье». В пресс-службе управления гражданской защиты города объяснили разницу.

«Половодье — это ежегодное сезонное природное явление, которое в Уфе происходит весной. Оно характеризуется, как правило, постепенным подъемом уровня воды в реках из-за снеготаяния в период оттепели. При сильном половодье реки выходят из русла и затапливают ближайшие территории. Поэтому с жителями прибрежных районов в преддверии весны проводится профилактическая работа, — пояснили в ведомстве — Паводок же, в отличие от половодья, может произойти в любое время года. Он может быть вызван не только снеготаянием, например, в летний период причиной паводка послужит интенсивное выпадение большого количества осадков».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Уфа готова к прохождению весеннего половодья. Главы районов столицы Башкирии заверили мэра Уфы Ратмира Мавлиева в ходе оперативного совещания, что готовность к весенней стихии составляет 100%.

Между тем синоптики прогнозируют вскрытие степных рек раньше времени. По данным Башгидрометцентра, в третьей декаде марта по республике будет наблюдаться теплая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 4-7°. Продолжится активное снеготаяние, дальнейшее разрушение ледяного покрова на реках. В период с 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек.

МЧС по Башкирии назвали территории в Уфе, до которых может дойти «большая» вода при неблагоприятном сценарии развития половодья-2023.

Автор:Дарья Субботина
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