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Сегодня, 14:51

В Уфе стартовала ежегодная бесплатная вакцинация животных от бешенства

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

С 21 марта в Уфе стартовала ежегодная бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства, сообщает ЦУР Башкирии со ссылкой на администрацию Орджоникидзевского района столицы.

Она будет проходить до 3 апреля включительно на базе различных жилищно-эксплуатационных участков. Так, сегодня прививку домашнему питомцу можно сделать в ЖЭУ № 37 по улице Коммунаров, 69/3, завтра, 22 марта, — в ЖЭУ № 48 на Вологодской, 76/1, в четверг, 23 марта — в ЖЭУ № 21 (Кольцевая, 43), в пятницу — в ЖЭУ № 45 (Свободы, 17).

Полный график доступен в соцсетях района. Специалисты-ветеринары принимают с 16.00 до 17.30. Отмечается, что на момент процедуры животное должно быть здоровым.

Ранее «Башинформ» сообщал, что уфимские спасатели пришли на помощь коту, который застрял на дереве.

Автор:Иван Вавилов
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