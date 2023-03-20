В Уфе спасатели пришли на помощь застрявшему на дереве коту

В Уфе вечером 19 марта в экстренные службы поступило сообщение о том, что по улице Правды кот забрался на дерево, мяучит и не может спуститься. Обеспокоенные хозяева не смогли эвакуировать кота самостоятельно, поэтому обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям выехали на место. Спасатель залез на дерево с помощью трёхколенной лестницы и альпинистского снаряжения, взял в руки и спустил котенка на землю. Животное не пострадало, его передали хозяину, рассказали «Башинформу» в пресс-службе госкомитета.