В рамках акции «Зеленая Башкирия» в районах Уфы высадят новые аллеи

Начиная с третьей декады апреля в Уфе пройдут мероприятия традиционной экологической акции «Зеленая Башкирия». В республике едиными днями ее проведения будут 22 апреля и 13 мая. Об этом в ходе оперативного совещания в администрации Уфы сообщил замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства города Азамат Габделисламов.

Предварительно определено 165 локаций, в том числе 102 двора и 63 общественных пространства, где планируется высадить 2 064 дерева и 2 700 кустарника. Основные породы деревьев – ель голубая, береза, липа, рябина, черемуха, тополь пирамидальный, кустарников – боярышник, дерен, айва, барбарис, сирень.

Администрациями районов определено 8 мест, где появятся новые аллеи, на которых высадят 341 дерево и 2 249 кустарников, отремонтируют тротуары, обустроят освещение, газоны, установят урны и скамейки. В Деме появится аллея «Листопад» (на пересечении улиц Правды и Ухтомского). В Калининском районе для создания аллеи определена территория рядом с домами № 6 и № 8 по улице Валерия Лесунова. В Кировском районе благоустроят парковую зону вблизи строящегося детсада по ул. Б. Имашева (Кузнецовский затон), а в Ленинском районе на участке по ул. Аксакова от ул. Коммунистической до ул. Чернышевского запланировано создание «Медовой аллеи», также планируется озеленение улицы Ленина на участке от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского.

В Октябрьском районе планируется продолжить высадку деревьев на аллее «Возвращения домой» по улице Комсомольской, а в Орджоникидзевском районе запланировано создание аллеи «Ясная поляна» на территории напротив жилых домов № 3 и № 5 по улице Льва Толстого, на месте пустыря вдоль ограждения детского сада № 80. В Советском районе запланировано создание Липовой аллеи по улице Губайдуллина на участке от улицы Степана Злобина до улицы Красноводской.

Ранее «Башинформ» сообщал, какие общественные пространства благоустроят в Башкирии в 2023 году.