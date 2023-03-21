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Сегодня, 17:28

Пес-спасатель из Башкирии занял третье место по итогам интернет-голосования международной премии

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Как выяснил «Башинформ», 20 марта в 12.00 по калининградскому времени завершилось голосование интернет-пользователей за героев четвертого сезона первой международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». По данным организаторов конкурса, по первичному анализу в этом сезоне в выборах народного героя приняли участие жители 79 регионов России и десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Предпочтения народа во многом совпали с мнением жюри, которое определилось со своим списком победителей еще в конце февраля. А это значит, что уже ровно через месяц все герои сезона и их представители встретятся на торжественной церемонии награждения, которая состоится 22 апреля в самом гостеприимном городе российской Прибалтики — Зеленоградске», — отмечается на сайте премии.

Итоги народного голосования: пёс Сармат - 211 377 голосов, кот-блогер Федя - 209 415,  собака-спасатель Торин - 15 823, кот Пузик - 10 742, собака Роза - 10 052, остальные номинанты - от 4067 голосов.

Напомним, год назад Торин стал героем публикации информационного агентства «Башинформ» - «Основная задача — поиск пропавших людей»: фоторепортаж о единственной в Башкирии собаке-спасателе». Материал был отправлен на конкурс «Мой ласковый и нужный зверь». История собаки-спасателя заинтересовала организаторов творческого состязания, и вот Торин — лауреат премии.

Автор:Ксения Калинина
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