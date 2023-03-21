Министр транспорта Башкирии: в столице республики устранено порядка 30% дорожных ям

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов в интервью начальнику Управления Главы республики по социальным коммуникациям, руководителю ЦУР Елене Прочаковской сообщил, что на территории Уфы устранено порядка 30% ям.

Как отметил глава ведомства, в течение суток-полутора специалисты полностью завершат ямочный ремонт по улице Цюрупы.

«Работы ведутся круглые сутки, в зависимости от текущего пассажиропотока выбираются те или иные участки дорог. В часы пик основные трассы не делаем, бригады выходят, только когда снижается интенсивность движения. Так как весна в этом году ранняя, в субботу запустим первый асфальтобетонный завод, что позволит увеличить объемы в разы, по столице и муниципалитетам республики — с 35 до 100 тонн ежесуточно», — подчеркнул Александр Клебанов.

Министр транспорта Башкирии добавил, что на данный момент по всем 7 районам Уфы одновременно трудятся 9 дорожных бригад.

«До 1 мая завершим первый этап ремонта, который включает основные магистрали и улицы столицы, а полностью работы планируем закончить до 12 июня», — рассказал начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии Рустем Хамитов.

О том, как в Башкирии реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги», читайте в материале «Башинформ».