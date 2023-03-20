Карикатурист Камиль Бузыкаев подарил Главе Башкирии Радию Хабирову на день рождения набор стикеров

Известный карикатурист Камиль Бузыкаев подарил Главе Башкирии Радию Хабирову набор стикеров для популярных мессенджеров. Напомним, сегодня, 20 марта, руководитель республики Радий Хабиров отмечает свой день рождения, ему исполнилось 59 лет.

«Я никогда не скрывал, что Хабиров — любимый герой моих картинок и получается у меня лучше всего. Какой подарок приятнее всего получить ко дню рождения? Конечно, сделанный своими руками. Вот я и нарисовал целый набор картинок. Уверен, он придётся по душе и остальным жителям республики», — говорит Камиль Бузыкаев.

Коллекцию стикерпаков с разными изображениями Главы Башкирии можно забрать для применения в Telegram по этой ссылке, а для WhatsApp вот здесь (для установки нужно установить бесплатное приложение).

Добавим, одним из первых со знаменательным событием Главу Башкирии Радия Хабирова поздравил руководитель его администрации Максим Забелин, сообщало информагентство «Башинформ».

«Мы достигли многих побед в здравоохранении и социальной сфере благодаря работе под вашим чутким ответственным руководством. Уже на посту руководителя администрации Главы РБ по-другому вижу, как Башкортостан развивается и меняется благодаря вашей энергии и желанию сделать лучше. Вы настоящий человек дела и патриот Родины, преданный башкирскому краю», — написал Максим Забелин в своём телеграм-канале.